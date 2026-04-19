Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Один человек задержан за посягательство на тайну личной жизни и принуждение к половой связи


19.04.2026   11:10


Прокуратура Грузии задержала одного человека по фактам посягательства на тайну личной жизни и принуждения к половой связи.

В частности, по информации прокуратуры, обвиняемый с использованием угроз незаконно получил видеозаписи, содержащие тайну личной жизни потерпевшей, и, угрожая их использованием, принуждал её к вступлению с ним в половую связь и совершению действий сексуального характера.

«Задержанному предъявлено обвинение по части первой статьи 157-й прима (незаконное получение и использование тайны личной жизни) и части первой статьи 139-й (принуждение к половому сношению и иным действиям сексуального характера) Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна