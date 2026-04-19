Один человек задержан за посягательство на тайну личной жизни и принуждение к половой связи

19.04.2026 11:10





Прокуратура Грузии задержала одного человека по фактам посягательства на тайну личной жизни и принуждения к половой связи.



В частности, по информации прокуратуры, обвиняемый с использованием угроз незаконно получил видеозаписи, содержащие тайну личной жизни потерпевшей, и, угрожая их использованием, принуждал её к вступлению с ним в половую связь и совершению действий сексуального характера.



«Задержанному предъявлено обвинение по части первой статьи 157-й прима (незаконное получение и использование тайны личной жизни) и части первой статьи 139-й (принуждение к половому сношению и иным действиям сексуального характера) Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в информации.





