Один человек задержан за посягательство на тайну личной жизни и принуждение к половой связи
19.04.2026 11:10
Прокуратура Грузии задержала одного человека по фактам посягательства на тайну личной жизни и принуждения к половой связи.
В частности, по информации прокуратуры, обвиняемый с использованием угроз незаконно получил видеозаписи, содержащие тайну личной жизни потерпевшей, и, угрожая их использованием, принуждал её к вступлению с ним в половую связь и совершению действий сексуального характера.
«Задержанному предъявлено обвинение по части первой статьи 157-й прима (незаконное получение и использование тайны личной жизни) и части первой статьи 139-й (принуждение к половому сношению и иным действиям сексуального характера) Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в информации.
