Отчет СГБ: усиливается давление крупных держав, РФ — главная угроза безопасности Грузии

21.04.2026 13:31





В отчете о деятельности СГБ Грузии за 2025 год говорится, что на фоне тенденций, выявленных в прошлом году, малым государствам стало еще сложнее обеспечивать защиту своих национальных интересов, поскольку в условиях острой конкуренции крупные акторы, в том числе, стремились ограничить возможности проведения суверенной политики для стран, рассматриваемых ими как часть своих сфер влияния.



В документе отмечается, что на фоне трудно прогнозируемых глобальных процессов в отношении Грузии сохранялся высокий уровень внутренних и внешних угроз, а также вероятность инспирирования деструктивных процессов и создания нестабильной среды в стране.



«В 2025 году активизировался процесс изменения мирового порядка и формирования новой геополитической реальности. Существенно обострилась конкуренция между глобальными акторами, обозначились тенденции трансформации баланса сил в отдельных регионах, военно-политических альянсов и систем коллективной безопасности.



Со стороны крупных акторов усилились попытки достижения своих внешнеполитических целей с использованием силовых подходов и различных рычагов влияния. Существенные изменения претерпело и экономическое измерение геополитики.



Международная торговля утратила функцию сугубо экономического механизма. Торговые войны и протекционизм превратили мировую торговлю в инструмент стратегического влияния.



Ускорился процесс трансформации торгово-экономических связей и транспортно-логистических маршрутов. Ключевое значение приобрело установление контроля над отдельными критически важными ресурсами и снижение зависимости от других государств в этом направлении.



На фоне тенденций, выявленных в 2025 году, малым государствам стало еще сложнее обеспечивать защиту своих национальных интересов, поскольку в условиях острой конкуренции крупные акторы, в том числе, стремились ограничить возможности проведения суверенной политики для стран, рассматриваемых ими как часть своих сфер влияния.



Для этого активно использовалась практика грубого вмешательства во внутренние процессы государств, а также фиксировалась инструментализация международных механизмов в данном направлении.



На этом фоне еще больше сократились возможности малых государств по защите своих национальных интересов и обеспечению безопасности на основе принципов международного права и механизмов международных организаций», — говорится в докладе.



СГБ также сообщает, что в отчетный период, на фоне трудно прогнозируемых глобальных процессов, в отношении Грузии сохранялся высокий уровень внутренних и внешних угроз, а также вероятность инспирирования деструктивных процессов и создания нестабильной среды в стране.



«Соответственно, в целях предотвращения существующих вызовов Службе государственной безопасности приходилось осуществлять комплексные мероприятия», — читаем в документе.



Служба госбезопасности также говорит о том, что в 2025 году наибольшую угрозу национальной безопасности Грузии по-прежнему представляла оккупация Абхазии и Цхинвальского региона Россией.



«В этом направлении службе приходилось в постоянном режиме реагировать на такие вызовы, как проводимые оккупационными силами мероприятия, направленные на аннексию, незаконные задержания и процесс т.н. «бордеризации»», — говорится в документе.



СГБ указывает, что в течение 2025 года ведомство вело активную деятельность по предотвращению деструктивных действий, осуществляемых с использованием «инструментов гибридной войны, иностранными спецслужбами, а также отдельными внутренними и внешними акторами».



«В том числе, в результате проведенных мероприятий была предотвращена попытка насильственной смены власти», — читаем в отчете СГБ Грузии.





