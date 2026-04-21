СГБ: Грузия – страна с низким уровнем риска террористических атак

21.04.2026 13:36





Служба государственной безопасности Грузии оценивает страну, как государство с низким риском террористических атак.



В годовом отчёте ведомства отмечается, что внимание международных террористических организаций к Грузии обусловлено её географическим положением, однако на данном этапе такие организации не рассматривают страну как объект для террористических атак.



По пояснению СГБ, основной акцент с их стороны делается на транзитные возможности страны и создание реабилитационной инфраструктуры.



«Существующая ситуация, исходя из повестки террористических организаций, может измениться в любой момент. В отчётный период Служба государственной безопасности на постоянной основе проводила соответствующие мероприятия для повышения уровня готовности страны к террористическим угрозам. Проводились оперативные, оперативно-технические и розыскные мероприятия. В том числе, с целью выявления угроз и тенденций, связанных с терроризмом и насильственным экстремизмом за пределами страны, Контртеррористический центр СГБ активно сотрудничал с соответствующими ведомствами стран-партнёров и международными правоохранительными организациями — Интерполом и Европолом — в части своевременного и оперативного обмена информацией.



Контртеррористический центр СГБ также активно осуществлял обмен оперативной информацией с профильными службами стран-партнёров по вопросам терроризма и насильственного экстремизма. Продолжалась идентификация граждан Грузии и членов их семей, которые прямо или косвенно связаны с террористическими организациями, находятся за пределами страны и в будущем намерены вернуться в Грузию», — говорится в отчёте.



По информации ведомства, в 2025 году в национальный санкционный список, связанный с терроризмом, дополнительно были включены ещё два гражданина Грузии, осуждённые по обвинению в терроризме.



«В отчётный период контртеррористическая деятельность, осуществляемая Грузией и непосредственно Службой государственной безопасности, а также достигнутые результаты были положительно оценены зарубежными партнёрами. Европейская комиссия в коммуникации по политике расширения ЕС, опубликованной 4 ноября 2025 года и адресованной Европейскому парламенту и Совету Европейского союза, положительно оценила шаги, предпринятые Грузией в сфере борьбы с терроризмом.



Согласно документу, контртеррористическое законодательство Грузии в целом соответствует стандартам Европейского союза и международному праву, включая резолюции Совета Безопасности ООН; создана постоянно действующая межведомственная комиссия; утверждена Национальная контртеррористическая стратегия на 2022–2026 годы и план её реализации; Грузия вовлечена в международные усилия по борьбе с терроризмом, а её сотрудничество с Europol, Interpol, НАТО и антитеррористическими программами ООН охарактеризовано как «активное сотрудничество»», — говорится в отчёте.





