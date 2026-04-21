СГБ: Информация BBC о применении «камита» в отношении митингующих является целенаправленной дезинформацией

21.04.2026 14:03





Информация, озвученная в фильме BBC о якобы применении в Грузии химического оружия — «камита» — против участников акций протеста, является целенаправленной дезинформацией, она служила нанесению ущерба интересам Грузии, в чём были задействованы и граждане Грузии, и вместе с авторами фильма BBC их действия носили характер хорошо спланированной, организованной кампании для достижения конкретных враждебных целей против Грузии, — об этом говорится в ежегодном отчёте Службы государственной безопасности Грузии, представленном парламенту.



По оценке СГБ, тенденции последних лет наглядно показали, что дезинформационная информационная кампания и двойные стандарты, исходящие от западных стран и институтов, способствовали как отдельным общественным и политическим группам, действующим в Грузии, так и специальным службам иностранных государств вести эффективную антизападную пропаганду и формировать у части общества нигилизм по отношению к западным институтам.



Именно в этом контексте Служба государственной безопасности в своём отчёте говорит о подготовленном BBC документальном расследовании, которое касается применения химических веществ против демонстрантов во время протестных акций ноября-декабря 2024 года.



В отчёте СГБ отмечается, что сюжет, распространённый авторитетным британским медиа, стал частью дезинформационной кампании, проводимой против страны, и мог повлечь негативные последствия в стране.



По данным СГБ, в результате своевременного реагирования государства и непосредственно Службы государственной безопасности, что выразилось в проведении своевременных следственных действий по данному вопросу и проактивном информировании общества, удалось предотвратить те негативные последствия, на достижение которых был направлен вышеупомянутый дезинформационный сюжет.



СГБ в отчёте заявляет, что вещество «бромобензил цианид», так называемый «камит», Министерством внутренних дел Грузии никогда не закупалось.



«В начале декабря 2025 года был распространён подготовленный BBC сюжет, согласно которому власти Грузии были обвинены в якобы использовании запрещённого токсического вещества Bromibenzyl cyanide (CA), так называемого «камита», против участников протестных акций.



В результате в Службе государственной безопасности было начато расследование по уголовному делу как в отношении информации, изложенной в сюжете телекомпании BBC, так и в связи с кампанией, развернутой в Грузии на его основе.



По данному уголовному делу было проведено более 160 следственных действий, допрошено 93 свидетеля, в том числе действующие и бывшие сотрудники Министерства внутренних дел, врачи, эксперты, респонденты сюжета британского вещателя, представители неправительственных организаций и другие лица.



Изъята различного рода документация из Министерства внутренних дел и Таможенного департамента Службы доходов. С баз первого и второго управлений Департамента особых заданий МВД следствием было изъято 25 образцов для исследования, по которым в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули была проведена химическая экспертиза.



В результате указанных оперативных и следственных действий установлено, что химический порошок, который был закуплен Министерством внутренних дел Грузии и в течение лет, по мере необходимости, использовался во время текущих акций для управления массами, является «хлоробензилиден малонитрилом».



Указанное вещество было приобретено Министерством внутренних дел у израильской компании 18 декабря 2007 года и 27 марта 2009 года вместе с растворителем «трихлорэтилен». При транспортировке ему был присвоен международный код перевозки UN 3439, а растворителю — код UN1710. Эти коды фиксируются в таможенной документации и во всех иных актах, в том числе составленных после использования. В качестве образца была изъята бочка массой 17,5 кг, в которой хранился указанный порошок. На ней имелся информационный стикер производителя, на котором, помимо прочих данных, были указаны наименование вещества «хлоробензилиден малонитрил», а также присвоенный международный код транспортировки UN3439.



Следствием также установлено, что по международным кодам перевозки, упомянутым в сюжете BBC — UN3439 и UN1710 — помимо Министерства внутренних дел, различные грузинские организации, в том числе «Аверси-Рационал», „GPC“, «Рустави Азот» и другие, за последние 20 лет осуществили ввоз 606 раз. Также код UN3439 зафиксирован 507 раз, а код UN1710 — 99 раз в учётных базах Таможенного департамента.



Что касается вещества «бромобензил цианид», так называемого «камита», такое вещество Министерством внутренних дел Грузии никогда не закупалось.



По делу в качестве свидетелей были допрошены лица, на чьи так называемые выводы или информацию опиралась распространённая BBC информация об использовании отравляющего химического вещества. В ходе опроса абсолютно все они отрицали, что их информация или выводы касались отравляющего химического вещества «камит». По разъяснению авторов так называемого исследования, они не могли установить факт применения «камита» по той простой причине, что исследования в этом направлении ими не проводились.



По заявлениям представителей медицинских и экспертных кругов, допрошенных в рамках расследования, применение вещества «бромобензил цианида», так называемого «камита», в отношении людей вызывает крайне тяжёлые и зачастую летальные последствия, в связи с чем оно было запрещено ещё в 30-х годах прошлого века. Примечательно, что согласно документам, полученным из Министерства здравоохранения Грузии, за дни после 28 ноября 2024 года из 54 человек, доставленных бригадами скорой медицинской помощи в стационары, лёгкая интоксикация была отмечена у 5 лиц, которые уже на следующий день были выписаны из клиник.



Следствием также установлено, что в начале декабря 2024 года, в частности в ночь с 4 на 5 декабря, для управления массами было использовано вещество «хлоробензилиден малонитрил», в качестве растворителя которого применялся раствор «пропиленгликоля». Ни одно из указанных веществ не относится к категории запрещённых.



Согласно проведённой химической экспертизе, изъятые следствием из Департамента особых заданий МВД вещества представляли собой: 1) химическое вещество «хлоробензилиден малонитрил»; 2) химическое вещество — трихлорэтилен (в данном случае речь идёт о списанном остатке в объёме 880 литров); 3) химическое вещество — пропиленгликоль.



Из лиц, представлявших интерес для следствия, не удалось допросить лишь одного свидетеля, на информации которого в значительной степени основывались выводы автора сюжета BBC, который фигурирует в деле от 4 октября и связан с фактом приобретения и хранения взрывчатого вещества тротила.



Таким образом, достоверные доказательства, полученные следствием, дают основание сделать вывод о том, что информация, озвученная в фильме BBC о якобы применении в Грузии химического оружия — «камита» — против участников протестов, является целенаправленной дезинформацией.



Она служила нанесению ущерба интересам Грузии, в чём были задействованы и граждане Грузии, и вместе с авторами фильма BBC их действия носили хорошо спланированный, организованный и кампанийный характер с целью достижения конкретных враждебных целей против Грузии.



Соответственно, по данному вопросу Служба государственной безопасности продолжает расследование только в части возможного преступления, предусмотренного статьёй 319 Уголовного кодекса, что подразумевает содействие в враждебной деятельности иностранной организации», — говорится в отчёте, представленном парламенту.





