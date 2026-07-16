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Суд закрыл процесс по делу Иосеба Сигуа и его бывшей супруги
16.07.2026 13:35
В Тбилисском городском суде проходит заседание по делу бывшего высокопоставленного сотрудника полиции, полковника Иосеба Сигуа. Его бывшая супруга обвиняет его в физическом насилии и угрозах.
На сегодняшнем заседании суд рассматривает вопрос об отмене в отношении Иосеба Сигуа ограничительного ордера.
В заседании принимают участие обвиняемый Иосеб Сигуа и его бывшая супруга Софио Сигуа-Шатберава.
Дело рассматривает судья Лела Гогишвили, которая приняла решение провести заседание в закрытом режиме. В связи с этим представители СМИ были вынуждены покинуть зал суда.
Напомним, супруга Иосеба Сигуа Софио Сигуа-Шатберава в эфире программы «Суббота с Нодаром Меладзе» заявила, что Иосеб Сигуа угрожал ей убийством, обещал сбросить её с 12-го этажа, поместить в бочку и закопать. В настоящее время бывший высокопоставленный сотрудник полиции носит электронный браслет.
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