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Экспертно-криминалистический департамент в Тбилиси и регионах оснастили новыми беспилотными летательными аппаратами


16.07.2026   13:37


Экспертно-криминалистический департамент Министерства внутренних дел Грузии получил новые беспилотные летательные аппараты для работы в Тбилиси и регионах страны.

По информации МВД, на учебной базе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями эксперты-криминалисты прошли курс подготовки по управлению дронами. Обучение включало как теоретическую, так и практическую части.

«Использование экспертами-криминалистами беспилотных летательных аппаратов на месте происшествия позволяет предоставить следствию высококачественные визуальные материалы, имеющие доказательственное значение», — говорится в сообщении МВД Грузии.


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