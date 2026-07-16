Экспертно-криминалистический департамент в Тбилиси и регионах оснастили новыми беспилотными летательными аппаратами

16.07.2026 13:37





Экспертно-криминалистический департамент Министерства внутренних дел Грузии получил новые беспилотные летательные аппараты для работы в Тбилиси и регионах страны.



По информации МВД, на учебной базе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями эксперты-криминалисты прошли курс подготовки по управлению дронами. Обучение включало как теоретическую, так и практическую части.



«Использование экспертами-криминалистами беспилотных летательных аппаратов на месте происшествия позволяет предоставить следствию высококачественные визуальные материалы, имеющие доказательственное значение», — говорится в сообщении МВД Грузии.





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