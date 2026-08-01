Правоохранители задержали преступника по кличке «Файфура», находившегося в розыске

01.08.2026 11:26





Сотрудники Департамента Центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел задержали разыскиваемого по обвинению в членстве в «воровском мире» мужчину по прозвищу «Файфура».



Об этом сообщает Министерство внутренних дел.



По информации ведомства, уголовное преследование в отношении указанного лица в заочном порядке было начато 15 апреля 2026 года, после чего он был объявлен в розыск. Правоохранители задержали его в Тбилиси.



«В ходе проведенного правоохранителями интенсивного расследования установлено, что обвиняемый участвовал в урегулировании финансовых споров между гражданами. На так называемых сходках он, в соответствии с так называемыми воровскими традициями, принимал решения и обязывал одну из сторон спора выплатить другой стороне, а также ему самому, определенную сумму в установленный срок.



Также установлено, что обвиняемый организовал так называемую воровскую разборку, на которой было принято решение, что он получит крупную сумму денег в виде доли от предпринимательской деятельности одного из граждан. Эти средства он должен был распределить между находящимися за рубежом так называемыми ворами в законе, а оставшуюся сумму присвоить себе.



Уголовное преследование в отношении указанного лица в заочном порядке было начато 15 апреля 2026 года, после чего он был объявлен в розыск. Правоохранители задержали его в Тбилиси.



Расследование ведется по статье 223¹-й Уголовного кодекса, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — говорится в заявлении.





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