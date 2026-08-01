Один человек задержан за мошенничество от лица Национального банка

01.08.2026 11:54





Правоохранители задержали одного человека по обвинению в мошенническом завладении денежными средствами в крупном размере. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.



По информации ведомства, обвиняемый выдавал себя за представителя различных компаний, связывался с проживающими в Тбилиси пенсионерами и незаконно получал их персональные данные под предлогом предоставления коммунальных льгот.



Как говорится в заявлении МВД, затем обвиняемый вновь связывался с теми же гражданами, уже представляясь сотрудником Национального банка, и сообщал, что их банковские счета якобы находятся под угрозой блокировки, а хранящиеся на них средства — конфискации. Под предлогом предотвращения этого он предлагал гражданам передать наличные деньги через направленного им посредника якобы для установления происхождения средств.



«Сотрудники Управления по борьбе с мошенничеством Главного следственного управления Департамента полиции Тбилиси и Главного управления детективов Министерства внутренних дел задержали одного человека по обвинению в мошенническом завладении денежными средствами в крупном размере.



Следствием установлено, что обвиняемый выдавал себя за представителя различных компаний, связывался с проживающими в Тбилиси пенсионерами и незаконно получал их персональные данные под предлогом предоставления коммунальных льгот.



После этого обвиняемый вновь связывался с теми же гражданами, уже представляясь сотрудником Национального банка, и сообщал, что их банковские счета якобы находятся под угрозой блокировки, а находящиеся на них средства — конфискации. Под предлогом предотвращения этого он предлагал гражданам передать наличные деньги через направленного им посредника якобы для установления происхождения средств.



В результате указанных преступных действий обвиняемый незаконно завладел денежными средствами граждан на сумму 48 983 лари.



В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали мужчину в качестве обвиняемого на основании постановления суда.



По данному факту продолжаются следственные действия с целью установления и задержания других возможных участников преступления.



Расследование ведется по подпункту «б» части 3-й и подпункту «а» части 4-й статьи 180-й Уголовного кодекса, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — говорится в сообщении.





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