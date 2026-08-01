Министр образования уточнил условия государственного финансирования студентов

01.08.2026 12:01





Министр образования Гиви Миканадзе разъяснил, какое условие должен выполнить студент высшего учебного заведения, чтобы сохранить полное государственное финансирование.



Министр назвал дезинформацией сведения о том, что для сохранения полного государственного финансирования студенту потребуется высокая академическая успеваемость. По его словам, речь идет лишь о наборе необходимого количества кредитов.



«Распространяется дезинформационная информация о том, что для получения 100-процентного государственного финансирования якобы необходима высокая академическая успеваемость. Студент должен преодолеть порог в 51% по каждому предмету, то есть продемонстрировать минимально необходимые знания и навыки, чтобы ему был засчитан кредит. В этом случае кредит ему будет начислен, и не имеет значения, получит он высокие или низкие оценки. Разумеется, государство обеспечит такую поддержку.



Данная модель была разработана в сотрудничестве с экспертами Всемирного банка, с использованием моделей, действующих в различных странах. Когда правящая команда приняла политическое решение о стопроцентном финансировании образовательного процесса, мы взяли за основу модель тех стран, где обучение финансируется государством и где после определенного этапа финансирование основывается на результатах учебного процесса», — заявил Гиви Миканадзе.



Что касается академической мобильности, то, по словам министра, в случае перевода «схема финансирования будет следовать за студентом с учетом уже накопленных им кредитов, однако при переходе в частный университет государственное финансирование предоставляться не будет».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





