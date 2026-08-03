Полиция изъяла незаконное оружие и боеприпасы

03.08.2026 12:19





Сотрудники отдела полиции Самегрело-Земо Сванети Министерства внутренних дел в ходе различных операций арестовали 4 человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.



В результате обысков в личных домах и жилых помещениях задержанных сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств 3 пистолета, обрезанное охотничье ружье, боевые патроны. У одного из задержанных также был изъят наркотик «марихуана».



Расследование ведется по статьям 236 и 260 Уголовного кодекса, предусматривающим лишение свободы на срок до 7 лет.





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