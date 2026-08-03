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Опубликованы предварительные результаты конкурса на получение студенческих грантов
03.08.2026 12:29
Стали известны предварительные результаты конкурса на получение студенческих грантов. Чтобы узнать свой результат, студенту необходимо зайти на сайт online.naec.ge, ввести в соответствующие поля личный номер (ID) и восьмизначный пароль. Об этом сообщает Национальный центр оценки и экзаменов Грузии.
В центре отметили, что если участник конкурса не согласен с полученной оценкой, он имеет право обратиться в Национальный центр оценки и экзаменов с апелляционным заявлением.
Приём апелляций начнётся 4 августа в 10:00 и продлится до 6 августа, 18:00.
Подробная инструкция будет опубликована на официальном сайте и странице Национального центра оценки и экзаменов в Facebook.
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