|
|
|
Трое иностранцев задержаны за наркопреступление
05.08.2026 11:04
Сотрудники Главного управления патрульной полиции Тбилисского отделения Министерства внутренних дел арестовали в разное время трех иностранных граждан по обвинению в содействии незаконной покупке, хранению и продаже особо крупного количества наркотических средств.
В ходе личного обыска обвиняемых, а также в результате проведенных следственных действий, сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотических средств, предназначенных для продажи, в том числе: метадон и марихуану.
В результате следственных действий также были изъяты инвентарные запасы и материалы, необходимые для упаковки наркотических средств.
Ведет расследование по статьям 260 и 260-4 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна