Трое иностранцев задержаны за наркопреступление

05.08.2026 11:04





Сотрудники Главного управления патрульной полиции Тбилисского отделения Министерства внутренних дел арестовали в разное время трех иностранных граждан по обвинению в содействии незаконной покупке, хранению и продаже особо крупного количества наркотических средств.



В ходе личного обыска обвиняемых, а также в результате проведенных следственных действий, сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотических средств, предназначенных для продажи, в том числе: метадон и марихуану.



В результате следственных действий также были изъяты инвентарные запасы и материалы, необходимые для упаковки наркотических средств.



Ведет расследование по статьям 260 и 260-4 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.





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