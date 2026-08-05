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В муниципалитете Амбролаури продолжается реконструкция государственной школы в селе Бугеули
05.08.2026 11:09
По информации министерства инфраструктуры Грузии, в муниципалитете Амбролаури продолжается реконструкция государственной школы в селе Бугеули.
Как сообщили в министерстве, обновление школы осуществляется в рамках проекта «Государственные школы отдаленных горных регионов Грузии», финансируемого Скандинавской экологической финансовой корпорацией (NEFCO).
«С ходом работ на месте ознакомился исполнительный директор Фонда муниципального развития Георгий Шония.
Школа в селе Бугеули рассчитана на 200 учащихся. Проект реконструкции предусматривает создание современной и экологичной образовательной среды, повышение энергоэффективности, а также внедрение возобновляемых и альтернативных источников энергии.
Согласно проекту, в школе села Бугеули будет значительно снижено энергопотребление, сокращены выбросы CO₂, а также уменьшены расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание здания. Кроме того, проект предусматривает проведение работ по усилению конструкций здания», — говорится в сообщении министерства.
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