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Нигериец и тренер футбольного клуба задержаны о факту попытки мошеннического завладения денежными средствами


05.08.2026   11:35


По информации Службы государственной безопасности Грузии, проживающий в стране гражданин Нигерии и тренер ООО «Футбольный клуб — Гардабани» с целью оказания содействия в получении гражданином Нигерии временного вида на жительство в Грузии оформили его в тот же футбольный клуб по фиктивному договору, за что получили от него 3000 долларов США.

По данным ведомства, указанное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

«Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии в результате проведенных следственных и оперативных мероприятий на основании постановления судьи задержали двух человек по факту попытки мошеннического завладения денежными средствами, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Следствием установлено, что проживающий в Грузии гражданин Нигерии и тренер ООО «Футбольный клуб — Гардабани» с целью оказания содействия в получении гражданином Нигерии временного вида на жительство в Грузии оформили его в тот же футбольный клуб по фиктивному договору, за что получили от него 3000 долларов США.

Расследование ведется по подпунктам «а» и «б» части 2-й статьи 19-180-й Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — говорится в информации.


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