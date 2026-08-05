Нигериец и тренер футбольного клуба задержаны о факту попытки мошеннического завладения денежными средствами

05.08.2026 11:35





По информации Службы государственной безопасности Грузии, проживающий в стране гражданин Нигерии и тренер ООО «Футбольный клуб — Гардабани» с целью оказания содействия в получении гражданином Нигерии временного вида на жительство в Грузии оформили его в тот же футбольный клуб по фиктивному договору, за что получили от него 3000 долларов США.



По данным ведомства, указанное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



«Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии в результате проведенных следственных и оперативных мероприятий на основании постановления судьи задержали двух человек по факту попытки мошеннического завладения денежными средствами, совершенной группой лиц по предварительному сговору.



Следствием установлено, что проживающий в Грузии гражданин Нигерии и тренер ООО «Футбольный клуб — Гардабани» с целью оказания содействия в получении гражданином Нигерии временного вида на жительство в Грузии оформили его в тот же футбольный клуб по фиктивному договору, за что получили от него 3000 долларов США.



Расследование ведется по подпунктам «а» и «б» части 2-й статьи 19-180-й Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





