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Гражданин России задержан в Грузии за контрабанду золотых слитков


05.08.2026   12:05


Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии совместно с сотрудниками Таможенного департамента Службы доходов, в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных в координации с Генеральной прокуратурой Грузии, задержали одного человека по факту нарушения правил перемещения через таможенную границу товаров в особо крупном размере.

По информации Следственной службы, в результате проведенных на основании оперативной информации мероприятий было установлено, что гражданин Российской Федерации через таможенно-пропускной пункт «Казбеги», скрыв товар от таможенного контроля, незаконно ввез на таможенную территорию Грузии золотые слитки общим весом 713,3 грамма и таможенной стоимостью 143 817 лари.

Расследование ведется по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.


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