В Батуми сменилось руководство Ботанического сада и городского управления инфраструктуры

05.08.2026 12:20





Директор Ботанического сада Батуми Тенгиз Тариеладзе и руководитель городского управления инфраструктуры и благоустройства мэрии Батуми Бакар Читая покинули свои должности.



В мэрии Батуми подтвердили кадровые изменения, заявив, что оба чиновника уволились по собственному желанию.



По информации пресс-службы мэрии, имена новых руководителей обоих ведомств будут объявлены в ближайшие дни.





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