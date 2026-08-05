Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Батуми сменилось руководство Ботанического сада и городского управления инфраструктуры


05.08.2026   12:20


Директор Ботанического сада Батуми Тенгиз Тариеладзе и руководитель городского управления инфраструктуры и благоустройства мэрии Батуми Бакар Читая покинули свои должности.

В мэрии Батуми подтвердили кадровые изменения, заявив, что оба чиновника уволились по собственному желанию.

По информации пресс-службы мэрии, имена новых руководителей обоих ведомств будут объявлены в ближайшие дни.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна