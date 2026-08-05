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В Батуми сменилось руководство Ботанического сада и городского управления инфраструктуры
05.08.2026 12:20
Директор Ботанического сада Батуми Тенгиз Тариеладзе и руководитель городского управления инфраструктуры и благоустройства мэрии Батуми Бакар Читая покинули свои должности.
В мэрии Батуми подтвердили кадровые изменения, заявив, что оба чиновника уволились по собственному желанию.
По информации пресс-службы мэрии, имена новых руководителей обоих ведомств будут объявлены в ближайшие дни.
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