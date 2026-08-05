Верховный суд Грузии обвинил сотрудников патрульной полиции в дискриминации человека с инвалидностью

05.08.2026 12:10





Верховный суд Грузии признал, что сотрудники патрульной полиции дискриминировали человека с инвалидностью. Истцу понадобилось десять лет, чтобы добиться этого решения.



Инцидент произошел 15 июня 2016 года возле села Руиси муниципалитета Карели. Мужчина, передвигавшийся на инвалидной коляске, ехал с друзьями из Тбилиси. Из-за поломки автомобиля они остановились на дороге, после чего на место прибыл экипаж патрульной полиции. Между полицейскими и пассажирами возник конфликт.



Во время проверки мужчина попросил друзей достать из багажника инвалидную коляску, поскольку ему срочно нужно было в туалет. Несмотря на то, что полицейские знали о его состоянии, они не позволили вынуть коляску.



По материалам дела, мужчина около трех часов не мог покинуть автомобиль. Из-за сильной боли и спазмов он был вынужден справить нужду прямо в машине и еще несколько часов оставался в мокрой одежде до тех пор, пока друг не привез сменную одежду и полотенце.



В материалах дела были видео, где пассажиры неоднократно говорили полицейским: «мужчине нужно в туалет», однако те продолжали запрещать достать коляску. Когда один из друзей попытался сделать это самостоятельно, между ним и сотрудниками полиции произошла перепалка.



Позже мужчина позвонил в Генеральную инспекцию МВД. После приезда инспекторов ему предложили воспользоваться коляской, однако к тому моменту он уже был вынужден справить нужду в автомобиле и отказался выходить из машины из-за мокрой одежды.



В суде один из патрульных объяснил свои действия тем, что автомобиль стоял на оживленной трассе, и использование инвалидной коляски могло быть опасным. Во время судебного разбирательства другой сотрудник МВД заявил, что истец проживает за границей и пытается обвинить полицию в дискриминации, чтобы получить право на законное проживание в другой стране.



Тбилисский городской суд не увидел в действиях полиции дискриминации, посчитав, что сотрудники действовали из соображений безопасности, и отказал в компенсации морального вреда.



В материалах дела были представлены заключение Центра психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток, согласно которому из-за многочасового пребывания в автомобиле у мужчины вновь открылась трофическая язва, а также рекомендация Народного защитника Грузии, признавшего, что он подвергся прямой дискриминации по признаку инвалидности.



Апелляционный суд отменил решение первой инстанции. 18 марта 2026 года Верховный суд оставил это решение в силе, подтвердив, что полицейские знали об особых потребностях мужчины, но, в отличие от других пассажиров, целенаправленно не позволяли ему покинуть автомобиль и воспользоваться инвалидной коляской.

В итоге МВД обязали выплатить истцу 10 тысяч лари в качестве компенсации морального вреда.



Издание SakartvelosAmbebi направило запрос в МВД, чтобы выяснить, продолжают ли работать в патрульной полиции инспекторы, чьи действия Верховный суд признал дискриминационными.







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