Задержан обвиняемый в убийстве женщины в селе Насакирали Озургетского муниципалитета

01.09.2026 10:17





По факту умышленного убийства, произошедшего в селе Насакирали Озургетского муниципалитета, правоохранители задержали одно лицо. Как отмечается в распространенной Министерством внутренних дел информации, обвиняемый тайно проник в дом женщины и нанес ей холодным оружием множественные опасные для жизни ранения, после чего скрылся.



«Сотрудники департамента полиции Гурии задержали по обвинению в умышленном убийстве одно лицо.



Следствием установлено, что 28 августа обвиняемый тайно проник в жилой дом одного из граждан в селе Насакирали Озургетского муниципалитета с целью умышленного убийства. Находившейся в доме женщине нанес множественные опасные для жизни ранения холодным оружием, после чего скрылся с места происшествия.



В результате полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.



В результате проведенных следственных мероприятий правоохранители задержали лицо, совершившее преступление, в качестве обвиняемого.



Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса, что предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет», - говорится в информации.





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