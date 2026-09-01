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Задержан обвиняемый в убийстве женщины в селе Насакирали Озургетского муниципалитета
01.09.2026 10:17
По факту умышленного убийства, произошедшего в селе Насакирали Озургетского муниципалитета, правоохранители задержали одно лицо. Как отмечается в распространенной Министерством внутренних дел информации, обвиняемый тайно проник в дом женщины и нанес ей холодным оружием множественные опасные для жизни ранения, после чего скрылся.
«Сотрудники департамента полиции Гурии задержали по обвинению в умышленном убийстве одно лицо.
Следствием установлено, что 28 августа обвиняемый тайно проник в жилой дом одного из граждан в селе Насакирали Озургетского муниципалитета с целью умышленного убийства. Находившейся в доме женщине нанес множественные опасные для жизни ранения холодным оружием, после чего скрылся с места происшествия.
В результате полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.
В результате проведенных следственных мероприятий правоохранители задержали лицо, совершившее преступление, в качестве обвиняемого.
Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса, что предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет», - говорится в информации.
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