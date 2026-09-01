С сегодняшнего дня будет проверяться уровень шума автомашин

01.09.2026 10:24





С сегодняшнего дня уполномоченные подразделения Министерства внутренних дел Грузии будут проверять уровень шума, возникающего при эксплуатации транспортных средств в условиях дорожного движения.



Проверка уровня шума будет осуществляться с помощью приобретённого ведомством комплекта портативных измерительных приборов, соответствующих международному стандарту ISO 5130:2019.



По информации МВД, допустимые нормы шума, создаваемого при эксплуатации транспортных средств, регулируются соответствующим постановлением правительства Грузии.



Согласно постановлению, в населённых пунктах в ночное время — с 23:00 до 08:00 — уровень шума, возникающего при эксплуатации транспортного средства, не должен превышать 80 децибел.



Согласно Кодексу Грузии об административных правонарушениях, управление транспортным средством, уровень шума которого при эксплуатации превышает установленную законодательством норму, влечёт штраф в размере 100 лари и уменьшение на 10 баллов количества баллов, начисленных водительскому удостоверению.



За повторное совершение того же нарушения предусмотрен штраф в размере 200 лари и уменьшение на 20 баллов.



В случае третьего и каждого последующего нарушения предусмотрены штраф в размере 300 лари и уменьшение на 30 баллов.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





