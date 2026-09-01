С сегодняшнего дня в Грузии начнется реализация школьных форм

01.09.2026 10:18





С сегодняшнего дня начнется реализация школьных форм. Родители первоклассников смогут приобрести школьную форму как в пунктах реализации, так и онлайн - с помощью электронной платформы formebi.emis.ge.



В масштабе страны будет 83 пункта реализации школьной формы.



Для справки, с 2026-2027 учебного года школьная форма становится обязательной для учащихся с 1-го по 6-й класс во всех публичных школах Грузии.



Школьная форма будет предоставляться бесплатно учащимся начальных классов публичных школ, которые зарегистрированы в единой базе социально незащищенных семей и чей семейный рейтинговый балл составляет менее 65 001; являются членами многодетных семей (четверо и более детей), зарегистрированы в единой базе данных социально незащищённых семей, и рейтинговый балл их семьи составляет более 65 000 и менее 120 001; включены в государственную программу воспитания по доверенности; проживают в малых детских домах семейного типа; получают услуги приюта для бездомных детей; размещены в Тбилисском детском доме; в результате военных действий, начавшихся в Украине 24 февраля 2022 года, не имеют возможности продолжить получать общее образование в школах Украины и зачислены в публичные школы Грузии.





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