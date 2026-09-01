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Сборная Грузии по баскетболу выиграла матч отборочного этапа чемпионата мира в Португалии
01.09.2026 10:21
Сборная Грузии по баскетболу провела в Португалии свой восьмой матч отборочного этапа чемпионата мира. В крайне напряжённой встрече победила Грузия со счётом 98:90.
Перед очной встречей и у Португалии, и у Грузии было по 4 победы в группе. Эти команды являются непосредственными конкурентами в борьбе за путёвку на чемпионат мира. Победа стала бы для любой из них большим шагом к достижению цели, поскольку из группы из шести команд на чемпионат мира 2027 года выходят только три лучшие.
Стоит отметить, что этот матч стал самым результативным для Рати Андроникашвили в составе сборной Грузии. В 2022 году в матче против Испании он набрал 17 очков, а в Португалии довёл свой результат до 20 очков, добавив к ним 4 перехвата.
Лучшим бомбардиром встречи стал Торнике Шенгелия, набравший 26 очков. На счету Мамукелашвили — 22 очка.
Турнирное положение
Группа I
31 августа 2026 года
Греция — Испания
Португалия — Грузия
Черногория — Украина
26 ноября 2026 года
Черногория — Испания
Португалия — Украина
Греция — Грузия
29 ноября 2026 года
Испания — Греция
Украина — Черногория
Грузия — Португалия
26 февраля 2027 года
Португалия — Испания
Греция — Украина
Черногория — Грузия
1 марта 2027 года
Испания — Черногория
Украина — Португалия
Грузия — Греция
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