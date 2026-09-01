Сборная Грузии по баскетболу выиграла матч отборочного этапа чемпионата мира в Португалии

01.09.2026 10:21





Сборная Грузии по баскетболу провела в Португалии свой восьмой матч отборочного этапа чемпионата мира. В крайне напряжённой встрече победила Грузия со счётом 98:90.



Перед очной встречей и у Португалии, и у Грузии было по 4 победы в группе. Эти команды являются непосредственными конкурентами в борьбе за путёвку на чемпионат мира. Победа стала бы для любой из них большим шагом к достижению цели, поскольку из группы из шести команд на чемпионат мира 2027 года выходят только три лучшие.



Стоит отметить, что этот матч стал самым результативным для Рати Андроникашвили в составе сборной Грузии. В 2022 году в матче против Испании он набрал 17 очков, а в Португалии довёл свой результат до 20 очков, добавив к ним 4 перехвата.



Лучшим бомбардиром встречи стал Торнике Шенгелия, набравший 26 очков. На счету Мамукелашвили — 22 очка.



Турнирное положение



Группа I



31 августа 2026 года

Греция — Испания

Португалия — Грузия

Черногория — Украина



26 ноября 2026 года

Черногория — Испания

Португалия — Украина

Греция — Грузия



29 ноября 2026 года

Испания — Греция

Украина — Черногория

Грузия — Португалия



26 февраля 2027 года

Португалия — Испания

Греция — Украина

Черногория — Грузия



1 марта 2027 года

Испания — Черногория

Украина — Португалия

Грузия — Греция







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