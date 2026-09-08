Минфин расследует мошенничество «Пирамиды Генри»

08.09.2026 10:56





Несколько дней назад стало известно, что Следственная служба Минфина Грузии начала расследование по делу т.н. инвестиционной платформы TSQ Investment Group («Пирамида Генри»). Поводом для возбуждения дела было обращение Нацбанка Грузии.



Расследование ведется по ч. 2 ст. 192 УК Грузии, которая предусматривает ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. По данным ведомства, в схеме могли участвовать тысячи граждан Грузии, а объём вложений может превышать десятки миллионов долларов.



Вчера RadioTavisupleba сообщило, что пользователи, зарегистрированные в TSQ Investment Group, получили сообщение о том, что «все средства, находящиеся на бирже GXMCOIN, заморожены».



Пирамида теперь требует от пользователей дополнительно внести 20% от имеющейся суммы и только после этого обещает вернуть деньги, находящиеся на их счетах.



В сообщении, распространённом «членами команды TSQ», говорится, что эта компенсация предназначена только для лояльных участников. Например, при наличии $1 000 необходимо перевести ещё $200, после чего обещают вернуть $1 000 и добавить ещё $200 в качестве компенсации.



В Грузии вывод «инвестированных» средств ограничили с конца августа. Пользователям сообщали, что он должен возобновиться после 4 сентября, однако этого не произошло.



Подобная схема уже использовалась в отношении пользователей TSQ в Испании. В ноябре 2025 года после ограничений на вывод средств им предложили внести дополнительные 10%, однако даже после перевода денег доступ к счетам не восстановили.





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