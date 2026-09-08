В Грузии будут ужесточены ПДД вблизи школ – запрещается передвижение со скоростью более 30 км/ч

08.09.2026 10:43





В Грузии ужесточаются правила дорожного движения на территориях, прилегающих к школам — В зонах со специальной разметкой будет запрещено движение со скоростью более 30 км/ч, - об этом говорится в плане действий Национальной стратегии безопасности дорожного движения на 2026–2030 годы.



«В ответ на существующие вызовы, связанные с безопасностью несовершеннолетних, будет начата работа по соответствующему регулированию зон, прилегающих к школам. В частности, предусматривается определение в законодательстве Грузии понятия школьной зоны, установление в таких зонах максимального ограничения скорости движения транспортных средств на уровне 30 км/ч и пересмотр вопроса о распространении действующей 15-километровой толерантности к превышению скорости на школьные зоны.



Указанные законодательные меры будут способствовать снижению средней скорости движения в школьных зонах и значительно повысят уровень безопасности несовершеннолетних. Кроме того, до определения понятия школьной зоны в Грузии будет проведена оценка соответствия инфраструктуры, расположенной возле всех действующих государственных школ, рекомендациям, разработанным Межведомственной комиссией по безопасности дорожного движения.



В направлении дорожной инфраструктуры продолжится работа по реализации комплексных инфраструктурных мероприятий, направленных на повышение безопасности пешеходов в школьных зонах и на прилегающих к ним территориях», — говорится в Национальной стратегии безопасности дорожного движения на 2026–2030 годы.





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