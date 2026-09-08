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В Батуми задержали двух человек по обвинению в попытке кражи


08.09.2026   11:44


Сотрудники городского управления полиции Батуми задержали двух человек, которых обвиняют в попытке кражи, совершённой группой.

По версии следствия, подозреваемые попытались украсть деньги у гражданина в Батуми, однако не успели довести преступление до конца из-за оперативного вмешательства полиции.

Обоих задержали по горячим следам.

Расследование ведётся по статье 19-177 УК Грузии — покушение на кражу.

Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.


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