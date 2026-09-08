Между министерствами образования Грузии и Словакии был подписан меморандум об укреплении сотрудничества

08.09.2026 11:56





Между Министерством образования, науки и молодежи Грузии и Министерством образования, науки, исследований, развития и молодежи Словакии подписан меморандум о сотрудничестве.



Документ подписали министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе и министр образования, науки, исследований, развития и молодежи Словакии Томаш Дракер.



Меморандум предусматривает расширение двустороннего сотрудничества и реализацию совместных проектов в сферах образования, науки и молодежной политики. В рамках партнерства стороны будут содействовать обмену опытом и лучшими практиками, углублению связей между образовательными и научными учреждениями, а также созданию новых образовательных возможностей для молодежи.



В ходе встречи министры обсудили дальнейшие планы для эффективной реализации предусмотренных меморандумом инициатив и договорились создать рабочую группу для координации сотрудничества.



Гиви Миканадзе предоставил Томашу Дракеру подробную информацию о текущих реформах в системе образования Грузии, шагах, предпринимаемых для повышения качества образования, а также развитии образовательной среды, ориентированной на современные требования.



В свою очередь, Томаш Дракер отметил важность углубления дружественных и партнерских отношений между Грузией и Словацкой Республикой и подтвердил готовность развивать сотрудничество в сферах образования и науки.



Гиви Миканадзе поблагодарил словацкого коллегу за гостеприимство и пригласил его посетить Грузию.





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