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Из Грузии выдворен 61 иностранный гражданин


08.09.2026   11:48


Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в координации с соответствующими подразделениями ведомства за последние несколько дней выдворили из Грузии 61 гражданина иностранных государств.

По информации МВД, в результате комплексных мероприятий, проведенных Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Индии, Египта, Турции, Кубы, Азербайджана, Туркменистана, России, Нигерии, Армении, Беларуси, Узбекистана, Бурунди, Эфиопии и Пакистана — всего 61 человек. В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запрещен въезд в страну.

Согласно статистическим данным за текущий год, сотрудниками Департамента миграции из страны уже выдворено около 3 000 человек, что значительно превышает общий показатель за прошлый год.


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