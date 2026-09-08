Из Грузии выдворен 61 иностранный гражданин

08.09.2026 11:48





Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в координации с соответствующими подразделениями ведомства за последние несколько дней выдворили из Грузии 61 гражданина иностранных государств.



По информации МВД, в результате комплексных мероприятий, проведенных Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Индии, Египта, Турции, Кубы, Азербайджана, Туркменистана, России, Нигерии, Армении, Беларуси, Узбекистана, Бурунди, Эфиопии и Пакистана — всего 61 человек. В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запрещен въезд в страну.



Согласно статистическим данным за текущий год, сотрудниками Департамента миграции из страны уже выдворено около 3 000 человек, что значительно превышает общий показатель за прошлый год.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





