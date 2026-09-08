Регистрация студентов, желающих принять участие в программе мобильности, завершится сегодня

08.09.2026 11:54





Регистрация студентов, желающих участвовать в мобильности в осеннем семестре 2026–2027 учебного года, на электронном портале — students.emis.ge — завершится 8 сентября в 18:00.



Информационная система управления образованием призывает студентов пройти регистрацию в установленный срок и до его истечения внимательно проверить свою заявку, в том числе текущий проходной балл и количество претендентов на выбранную в качестве первого приоритета образовательную программу. При необходимости студенты могут внести соответствующие изменения в заявку.



Конкурс на мобильность на электронном портале проводится с учетом определенных студентом приоритетов и конкурсного балла. В первую очередь право на зачисление получают студенты, указавшие соответствующую образовательную программу в качестве первого приоритета. Оставшиеся места распределяются в соответствии с последующими приоритетами.



В установленный срок студент может следить на электронном портале за ходом конкурса, сравнивать свой конкурсный балл с текущим проходным баллом по программе и, исходя из ситуации в конкурсе, при необходимости изменять заявку.



В частности, можно изменить порядок приоритетности программ, удалить или заменить программу, добавить новую программу либо изменить перечень программ, указанных в заявке. При этом студент должен проверить установленные условия для участия в мобильности и убедиться, что оплатил сбор за мобильность, сдал соответствующие предметы, предусмотренные для выбранной образовательной программы, и имеет как минимум один активный год обучения в высшем учебном заведении.



Важно, что указанный на портале «проходной балл» является ориентировочным показателем и не представляет собой заранее установленный минимальный порог. Итоговый результат зависит от конкурсных баллов студентов, участвующих в конкурсе, их приоритетов и количества вакантных мест по программе. При этом высшее учебное заведение вправе устанавливать дополнительные требования для конкретной образовательной программы, в том числе экзамен, собеседование, творческий тур, определенное количество освоенных кредитов и другие условия. Соответствующая информация доступна студенту на электронном портале в графе «Примечания» программы.



Любые изменения в заявке студент должен внести до 18:00 8 сентября. После истечения указанного срока внести изменения будет невозможно.



Результаты мобильности студенты смогут посмотреть 11 сентября на своей персональной регистрационной странице электронного портала — students.emis.ge.







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