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Кавелашвили примет участие в церемонии похорон короля Норвегии Харальда V


08.09.2026   12:54


Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с супругой Тамар Багратиони посетит Королевство Норвегию и примет участие в церемонии государственных похорон Его Величества короля Харальда V, - об этом сообщает пресс-служба президента.

«Президент Грузии вместе с лидерами различных стран мира и представителями королевских семей отдаст дань памяти покойному монарху Норвегии.

Король Харальд V возглавлял Королевство Норвегию в течение 35 лет, с 1991 года. Период его правления связан с эпохой важных политических и общественных преобразований в современной истории Норвегии», — говорится в сообщении.


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