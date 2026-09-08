Купрадзе: «Антигрузинская мечта» грабит грузинское население

08.09.2026 12:52





«Антигрузинская мечта» грабит население Грузии - Все проваленные проекты являются результатом некомпетентности и коррупции, — заявил генеральный секретарь «Лело — Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе, комментируя данные о том, что за 8 месяцев 2026 года в Грузии в общей сложности не был выполнен 41 контракт по государственным закупкам, а общая стоимость невыполненных проектов составила 3 602 617 лари.



Как отметил Купрадзе, «все эти проваленные проекты связаны с чиновниками и высокопоставленными должностными лицами «Антигрузинской мечты»».



«Что касается регионов, всё просто — «Антигрузинская мечта» грабит население Грузии. Все эти проваленные проекты являются результатом некомпетентности и коррупции. Речь идёт не о 3,6 миллиона лари — ежемесячно происходит разграбление десятков миллионов лари в виде проваленных проектов. Все эти проваленные проекты связаны с чиновниками, высокопоставленными должностными лицами «Антигрузинской мечты». Эти компании являются жертвователями «Грузинской мечты», и таким образом происходит грабеж населения Грузии. По всей Грузии, в различных муниципалитетах и регионах, одной и той же компании, у которой неоднократно были невыполненные проекты и которая присвоила десятки миллионов лари, снова дают различные проекты и тендеры для выполнения. Это ещё одно доказательство того, что происходит исключительно грабеж населения Грузии. Никто не верит в то, что «Грузинской мечте» и её чиновникам не достаётся доля от награбленного. Нет другого аргумента, почему можно давать различные тендеры провинившимся, запятнавшим себя, грабительским компаниям и наносить ущерб общественным и народным интересам», — заявил Ираклий Купрадзе.



Напомним, как пишет BPN, согласно данным Агентства государственных закупок, за 8 месяцев 2026 года в Грузии в общей сложности не был выполнен 41 контракт по государственным закупкам. С января по август текущего года общая стоимость невыполненных проектов составила 3 602 617 лари.





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