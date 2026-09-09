В Батуми задержали подозреваемого в мошенничестве на 1,5 млн лари

09.09.2026 11:39





Сотрудники Батумского городского управления полиции задержали одного человека по обвинению в мошенническом завладении крупной суммой денег.



По данным следствия, подозреваемый предлагал гражданам вложить деньги в бизнес по продаже золотых изделий, обещая делиться с ними прибылью.

В результате, как утверждают правоохранители, 11 человек передали ему 707 975 лари и 296 000 долларов. Общий ущерб составил 1 541 734 лари.



Подозреваемого задержали на основании решения суда после проведения оперативных и следственных мероприятий.



Расследование ведётся по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии — мошенничество в крупном размере. Статья предусматривает до 9 лет лишения свободы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





