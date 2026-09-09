В Аджарии реализуются масштабные образовательные инфраструктурные проекты

09.09.2026 11:51





Председатель Правительства Аджарии Зураб Патарадзе совместно с министром инфраструктуры Грузии Резваном Сохадзе и министром образования и спорта Аджарии Майей Хаджишвили ознакомился с реализованными и текущими образовательными инфраструктурными проектами Фонда муниципального развития в Батуми.



Представители правительства осмотрели завершённые строительные работы в государственных школах №4 и №5 Батуми, обновлённую инфраструктуру в детских садах №3 и №12, а также процесс реконструкции и реабилитации в детском саду №18.



В школах №4 и №5 в общей сложности будут учиться 2 400 учеников. Там созданы учебные и общие пространства, соответствующие современным стандартам, обновлены инженерные системы и внешняя инфраструктура, а здания полностью адаптированы для учеников с особыми образовательными потребностями. В школе №5 обновлены библиотека и научная лаборатория, оборудовано мини-футбольное поле, а в школе №4 обновлены спортивная площадка, двор и улучшена энергоэффективность здания.



Детские сады №3 и №12 полностью реабилитированы: обустроены внутренние и внешние пространства, инженерные, отопительные системы и системы безопасности, санузлы и кухни. Также продолжаются работы по укреплению и полному обновлению внутренних и внешних пространств детского сада №18.



Кроме того, в рамках развития образовательной инфраструктуры Фонд муниципального развития объявил тендеры на реализацию новых проектов в Аджарии. В их числе — строительство нового детского сада на 200 детей в посёлке Гонио (где будет возведено современное двухэтажное здание) и реконструкция-реабилитация государственной школы в селе Рикети Хулойского муниципалитета.



В общей сложности в ближайшее время Батуми получит девять новых и отремонтированных детских садов. Три из них смогут включиться в воспитательный процесс уже с нового учебного года, четыре будут завершены до конца года, а ещё два проекта детских садов будут завершены в январе 2027 года.



Отдельное внимание было уделено проектам в так называемом «Городе мечты». Там скоро появится современный детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, соответствующий современным стандартам. Новый детский сад станет ещё одним важным инфраструктурным проектом для проживающих здесь семей: для детей будет создана адаптированная, безопасная, комфортная и современная среда.



Вместе с председателем Правительства также был осмотрен второй этап строительства жилых корпусов в «Городе мечты». На первом этапе проекта квартиры были переданы в собственность 582 семьям. В настоящее время ведётся строительство трёх 8-этажных и шести 13-этажных корпусов, всего с обустройством 1 077 квартир.



Стоит отметить, что недавно на этой же территории был объявлен конкурс на подготовку проектно-сметной документации для строительства новой государственной школы. Проект предусматривает строительство полностью адаптированного трёхэтажного государственного учебного заведения, рассчитанного на 1 500 учеников.



Ход работ в рамках всех проектов осмотрели: представители Правительства Аджарии и Министерства инфраструктуры Грузии, директор Фонда муниципального развития Георгий Шония, мэр Батуми Георгий Цинцадзе, председатель Батумского Сакребуло Иване Майсурадзе и представители местного самоуправления.





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