Папуашвили: Брюссель потерялся в собственном ложном нарративе и хватается за соломинку

09.09.2026 12:14





Цепляние за ложный нарратив показывает суть внешней политики Брюсселя, они по-прежнему пытаются обслуживать тот революционный сценарий, который потерпел поражение в Грузии. Поэтому Брюсселю следует выйти из этих иллюзий,- заявил журналистам председатель парламента Шалва Папуашвили.



Он оценил заявление заместителя постоянного представителя Европейского союза при ООН Мишеля Сервоне д’Урсо о том, что «ЕС глубоко обеспокоен политически мотивированным использованием судебной системы и принятием репрессивных мер против организаций гражданского общества в Грузии».



«Возмутительно, когда такая трибуна используется для распространения дезинформации и лжи. Мы должны всё более активно разоблачать на любой платформе случаи, когда представитель Европейского союза, другой страны или организации клевещет на грузинский народ, и это клевета. Я также отреагировал на этот вопрос в соцмедиа. Брюссель потерялся в собственном ложном нарративе. Он не может выйти из того нарратива, который два года назад, до и после парламентских выборов, пытались навязать Грузии и всему миру, будто в Грузии были сфальсифицированы выборы, а полиция предпринимала действия против мирных акций. Всё это рухнуло, все вопросы расследованы. Приговоры вынесены. Мы видели 45 процессуальных соглашений и просьб о помиловании, в которых признаются все эти преступления. Теперь снова цепляние за этот ложный нарратив показывает суть внешней политики Брюсселя, что они «хватаются за соломинку» и пытаются вновь обслуживать тот революционный сценарий, который в Грузии потерпел поражение, поэтому Брюссель должен выйти из этих иллюзий. Прежде всего, должен отказаться от агрессивной риторики в отношении Грузии. Действительно вызывает тревогу, что мы вновь слышим подобную риторику против Грузии. Также ему необходимо отказаться от распространения дезинформации против Грузии. Противоречит здравому смыслу то, как Евросоюз ведёт себя во внешней политике, в частности в отношении Грузии. Так что любое ложное заявление, будь то со стороны Европейского союза или любой страны будет с нашей стороны разоблачено», - заявил Папуашвили.





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