Хвича Кварацхелия в числе номинантов на «Золотой мяч»

09.09.2026 11:45





В этом году церемония вручения самой престижной футбольной награды состоится 26 октября в Лондоне.



Грузинский вингер попал в расширенный список из 30 лучших футболистов прошлого сезона вместе с Харри Кейном, Лионелем Месси, Килианом Мбаппе, Родри и другими звёздами.





Победитель «Золотого мяча» определяется голосованием 100 журналистов из топ-100 стран в рейтинге ФИФА. Каждый эксперт выбирает пять футболистов из числа всех номинантов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





