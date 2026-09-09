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Хвича Кварацхелия в числе номинантов на «Золотой мяч»


09.09.2026   11:45


В этом году церемония вручения самой престижной футбольной награды состоится 26 октября в Лондоне.

Грузинский вингер попал в расширенный список из 30 лучших футболистов прошлого сезона вместе с Харри Кейном, Лионелем Месси, Килианом Мбаппе, Родри и другими звёздами.


Победитель «Золотого мяча» определяется голосованием 100 журналистов из топ-100 стран в рейтинге ФИФА. Каждый эксперт выбирает пять футболистов из числа всех номинантов.


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