Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава СГБ Грузии участвует в Глобальном форуме сотрудничества в сфере общественной безопасности


09.09.2026   15:43


Глава Службы государственной безопасности Грузии Гека Геладзе вместе с делегацией находится с официальным визитом в Китайской Народной Республике.

По информации СГБ, глава ведомства по официальному приглашению китайской стороны принимает участие в Форуме международного сотрудничества в сфере общественной безопасности, который проходит в городе Ляньюньган.

«В рамках форума 2026 года высокопоставленные гости, приглашённые более чем из 100 стран мира, на фоне глобальной турбулентности обсуждают вопросы управления в сфере общественной безопасности.

В мероприятии принимают участие руководители служб безопасности и правоохранительных ведомств различных стран.

До открытия конференции Гека Геладзе вместе с министром общественной безопасности Китайской Народной Республики Ван Сяохуном посетил третью выставку технологий общественной безопасности, организованную в рамках глобального форума, и ознакомился с современными технологиями в сфере безопасности. Выставка была организована Первым научно-исследовательским институтом общественной безопасности Китайской Народной Республики», — говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна