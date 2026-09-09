Глава СГБ Грузии участвует в Глобальном форуме сотрудничества в сфере общественной безопасности

09.09.2026 15:43





Глава Службы государственной безопасности Грузии Гека Геладзе вместе с делегацией находится с официальным визитом в Китайской Народной Республике.



По информации СГБ, глава ведомства по официальному приглашению китайской стороны принимает участие в Форуме международного сотрудничества в сфере общественной безопасности, который проходит в городе Ляньюньган.



«В рамках форума 2026 года высокопоставленные гости, приглашённые более чем из 100 стран мира, на фоне глобальной турбулентности обсуждают вопросы управления в сфере общественной безопасности.



В мероприятии принимают участие руководители служб безопасности и правоохранительных ведомств различных стран.



До открытия конференции Гека Геладзе вместе с министром общественной безопасности Китайской Народной Республики Ван Сяохуном посетил третью выставку технологий общественной безопасности, организованную в рамках глобального форума, и ознакомился с современными технологиями в сфере безопасности. Выставка была организована Первым научно-исследовательским институтом общественной безопасности Китайской Народной Республики», — говорится в информации.





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