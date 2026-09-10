В Тбилиси полиция изъяла более полукилограмма кокаина, один человек задержан

10.09.2026 12:18





Сотрудники Главного следственного управления и Главного управления детективов Департамента полиции Тбилиси МВД Грузии задержали одного человека по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере.



По данным МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу правоохранители обнаружили в тайнике, расположенном на территории возле дома обвиняемого, и изъяли в качестве вещественного доказательства особо крупную партию — более полкилограмма наркотического средства «кокаин».



Мужчина задержан в качестве обвиняемого.



Расследование ведётся по статье 260 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненного заключения.





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