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В Тбилиси полиция изъяла более полукилограмма кокаина, один человек задержан
10.09.2026 12:18
Сотрудники Главного следственного управления и Главного управления детективов Департамента полиции Тбилиси МВД Грузии задержали одного человека по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере.
По данным МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу правоохранители обнаружили в тайнике, расположенном на территории возле дома обвиняемого, и изъяли в качестве вещественного доказательства особо крупную партию — более полкилограмма наркотического средства «кокаин».
Мужчина задержан в качестве обвиняемого.
Расследование ведётся по статье 260 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненного заключения.
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