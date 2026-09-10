На сессии СПЧ ООН 34 государства заявили о жестком кризисе прав человека в Грузии

10.09.2026 12:30





На 63-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве группа из 34 государств выступила с жестким совместным заявлением из-за «продолжающегося ухудшения ситуации с правами человека в Грузии». Тбилиси призвали немедленно освободить всех «произвольно задержанных» критиков власти и отменить репрессивные законы.



Совместное заявление от имени 34 стран, среди которых большинство членов ЕС, а также Великобритания, Украина, Канада, Австралия и Новая Зеландия, 8 сентября зачитала литовский дипломат Аушра Сямашкене.



Параллельно с отдельной резкой критикой выступил заместитель постоянного представителя ЕС при ООН Микеле Червоне д’Урсо, который заявил о жестком отходе Грузии от демократических стандартов.



Ключевые претензии к Тбилиси:



Принятые в последние годы законы, ограничивающие свободу слова, собраний и ассоциаций, прямо противоречат международному праву.



С ноября 2024 года мирные демонстранты, журналисты, правозащитники и оппозиционеры столкнулись с угрозами, физическими нападениями, штрафами и блокировкой банковских счетов.



Заявление выражает сильную озабоченность тюремными сроками для лидеров оппозиции и участников протестов, призывая «немедленно освободить всех произвольно задержанных».



Международное сообщество выразило сожаление, что беспристрастные расследования случаев применения чрезмерной силы и жесткого обращения с демонстрантами так и не были проведены.



«Мы призываем власти Грузии отменить вызывающее обеспокоенность законодательство, провести беспристрастное расследование всех предполагаемых нарушений прав человека, обеспечить привлечение к ответственности виновных и вступить в содержательный диалог с гражданским обществом и международным сообществом», — говорится в заявлении.



Отношения между Тбилиси и Брюсселем стремительно ухудшаются уже несколько лет. Получив статус кандидата в ЕС в 2023 году, Грузия столкнулась с заморозкой евроинтеграции из-за действий правительства «Грузинской мечты». Как напомнили в Совете ООН, еще в ноябре 2025 года Евросоюз официально заявил, что Грузия остается кандидатом лишь формально, и приостановил безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов.





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