Грузия экстрадировала в США россиянина: ему грозит до 175 лет тюрьмы за кибермошенничество

10.09.2026 13:04





До 175 лет тюрьмы грозит экстрадированному из Грузии в США гражданину России за организацию масштабной кибермошеннической схемы. 36-летний веб-разработчик Сергей Филимонов предстал перед федеральным судом Северного округа штата Джорджия по обвинению в массовом взломе банковских счетов американцев.



Обвинительное заключение против хакера вынесли еще в ноябре 2025 года. По данным Минюста США, Филимонов и его сообщники создали сеть поддельных сайтов (фишинговых страниц), имитировавших веб-ресурсы крупных американских банков. Злоумышленники скупали контекстную рекламу в поисковиках, чтобы перенаправлять клиентов на фальшивые формы входа, где те вводили свои логины и пароли.



Получая доступ к учетным записям, киберпреступники проверяли балансы и крали миллионы долларов через санкционированные банковские переводы. Среди пострадавших оказались как физические лица, так и компании, зарегистрированные в штате Джорджия.



Следствие считает, что именно Филимонов отвечал за разработку и поддержание всей технической инфраструктуры. Он создал интерактивную базу данных, в которой хранилось свыше 5 тыс. похищенных учетных записей, а также софт для перехвата данных двухфакторной аутентификации.



В рамках расследования Минюст США уже изъял домен, использовавшийся в качестве управляющего сервера для сбора данных.



Отмечается, что экстрадиция россиянина стала возможной благодаря совместной операции Минюста США, ФБР, Генпрокуратуры Грузии, центральной криминальной полиции Грузии, а также правоохранительных органов Эстонии.



Американская сторона не уточняет, когда именно Филимонова доставили в США из Грузии. В Тбилиси ранее не распространяли информацию о задержании разыскиваемого.



Россиянину предъявлены обвинения, в том числе в сговоре с целью банковского и электронного мошенничества, мошенничестве с устройствами доступа и краже персональных данных.





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