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Гражданин Грузии погиб при падении с зиплайна на курорте в Азербайджане


10.09.2026   13:24


Гражданин Грузии погиб в результате трагического инцидента на экстремальном аттракционе в Азербайджане. ЧП произошло 8 сентября в зоне отдыха «Шеки Яйласы» в Шекинском районе, где при спуске на зиплайне упали с большой высоты и разбились насмерть двое молодых мужчин.

Как передает MarneuliNews, погибшим гражданином Грузии оказался 27-летний Уджал Байрамов, уроженец села Дарбази Болнисского муниципалитета. Вместе со своим другом — 31-летним жителем Баку Джошгуном Мамедовым — он приехал в Шеки на отдых.

Первоначально сообщалось, что причиной катастрофы стал обрыв зиплайна, однако позже выяснилось, что несущий трос остался цел. Согласно AzTV, мужчины упали с большой высоты из-за отсоединения подвесного ролика каретки. Они скончались на месте от полученных травм.

Азербайджанские СМИ уточняют, что экстремальный аттракцион перед запуском не прошел обязательную техническую проверку состояния механизмов. В то же время оборудование зоны отдыха было официально застраховано, а погибшие перед спуском оформили страховые полисы.

По факту гибели людей Шекинская районная прокуратура возбудила уголовное дело и ведет расследование. Все документы по техническому состоянию зиплайна и страховые акты изъяты правоохранительными органами.


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