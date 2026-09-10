Хвича Кварацхелия получил награду лучшему игроку Лиги чемпионов

10.09.2026 13:38





Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», капитан национальной сборной Грузии Хвича Кварацхелия был признан лучшим футболистом Лиги чемпионов по итогам сезона 2025/26.



Перед матчем ПСЖ против братиславского «Слована» 9 сентября индивидуальный приз Кварацхелия вручил бывший полузащитник «Реала», советник президента УЕФА Луиш Фигу.



В минувшем еврокубковом сезоне 25-летний грузинский вингер провел 16 матчей, в которых забил 10 голов и сделал семь результативных передач, чем помог парижскому клубу во второй раз подряд завоевать главный трофей европейского футбола.



Всего за прошлый сезон Кварацхелия сыграл 48 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 19 мячей и 11 ассистов. Благодаря этим показателям он также вошел в число номинантов на «Золотой мяч». Так Хвича стал первым грузинским футболистом в XXI веке, реально претендующим на попадание в топ-5 или даже победу в главном индивидуальном трофее мира.



Кварацхелия перешел во французский клуб из «Наполи» зимой 2025 года. Этот трансфер стал одним из самых громких в современной истории грузинского спорта и закрепил за Хвичей статус ключевой звезды европейского футбола.



Вместе с ПСЖ в активе Кварацхелия по две победы в Лиге чемпионов, чемпионате Франции и Суперкубке УЕФА и по одному Кубку и Суперкубку страны, а также Межконтинентальный кубок.



За сборную Грузии на счету Кварацхелия 50 матчей, 23 гола и 10 результативных передач. В 2024 году национальная команда впервые выступила на чемпионате Европы, где дошла до 1/8 финала.





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