Патриархия Грузии осудила использование имени святого Гавриила подразделением ВС РФ

10.09.2026 13:12





Грузинская православная церковь категорически осудила использование имени преподобного Гавриила Ургебадзе — монаха, прославившегося открытым сопротивлением советской власти, — в названии российского военного подразделения, воюющего против Украины.



«Для нас категорически недопустимо использование имени преподобного отца Гавриила для военных подразделений. Вся его жизнь была посвящена вере, проповеди любви и человеколюбию. Авторы инициативы явно плохо знакомы с его жизнью. На этом фоне упомянутое действие воспринимается как предвзятая спекуляция именем Церкви», — заявил глава службы по связям с общественностью ГПЦ протоиерей Андрия Джагмаидзе.



Он подчеркнул, что подразделение создали без каких-либо консультаций с Тбилиси, и выразил сожаление, что идею поддержали представители Русской православной церкви.



«Грузинская православная церковь дистанцируется от использования имени преподобного Гавриила в целях оправдания или поддержки военных действий», — добавил Джагмаидзе.



При жизни архимандрит Гавриил был непримиримым противником советского режима, правопреемником которого сегодня считает себя Кремль. Во время первомайской демонстрации в Тбилиси в 1965 гожу он публично сжег 12-метровый портрет Ленина на здании Верховного Совета Грузинской ССР. За это монах подвергся жестким преследованиям, допросам и пыткам со стороны советских спецслужб.



О существовании «подразделения имени Ургебадзе» стало известно в январе 2026 года — информацию о нем и фото флага с грузинским святым распространил военный отдел РПЦ и 1-я мотострелковая бригада РФ.



Широкую огласку тема получила после недавнего визита в оккупированный Донецк прокремлевского грузинского активиста Бесика Данелия.

Российские государственные СМИ на этой неделе сообщили, что «грузинские волонтеры» передали «подразделению имени святого Гавриила Ургебадзе» технику и мобильные молельные комнаты.



На видео из Донецка Данелия называет российских военных «братьями», защищающими «православие, Россию, Грузию и справедливость», и завершает речь фразой «Победа будет за нами».



В росСМИ Данелия представили «меценатом из Грузии». Однако в Тбилиси он известен как пророссийский активист, лояльный правительству «Грузинской мечты»: в прошлом — член партии Нино Бурджанадзе «Единая Грузия» и сооснователь движения «Антимайдан». В 2025-2026 годах Данелия участвовал в заседаниях спецкомиссии Теи Цулукиани по расследованию действий прежних властей Грузии, а также регулярно транслировал в медиа риторику о необходимости «извинений перед сепаратистскими регионами».





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