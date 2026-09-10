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Саакашвили: Грузия освободится очень скоро, так что выше нос и начинайте действовать


10.09.2026   12:20


»Грузия освободится очень скоро, а вместе с ней будут освобождены и несправедливо заключённые люди. Так что выше нос и начинайте действовать», — написал в социальной сети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, оппозиция цементирует безысходность.

«Хочу обратиться к СМИ и широкой аудитории: ради Бога, не тиражируйте полную чепуху, говоря: »тогда такой-то и такой-то окажется в тюрьме на много лет, такой-то политзаключённый выйдет из тюрьмы только в 2035 году». Неужели вы не понимаете, что тем самым миритесь с вечным деспотизмом одной семьи? Неужели до вас не доходит, что этим вы цементируете бездействие и безысходность и помогаете диктатуре?! Грузия освободится очень скоро, а вместе с ней будут освобождены и несправедливо заключённые люди. Так что выше нос и начинайте действовать», — пишет Саакашвили.


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