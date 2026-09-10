Саакашвили: Грузия освободится очень скоро, так что выше нос и начинайте действовать

10.09.2026 12:20





»Грузия освободится очень скоро, а вместе с ней будут освобождены и несправедливо заключённые люди. Так что выше нос и начинайте действовать», — написал в социальной сети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



По его словам, оппозиция цементирует безысходность.



«Хочу обратиться к СМИ и широкой аудитории: ради Бога, не тиражируйте полную чепуху, говоря: »тогда такой-то и такой-то окажется в тюрьме на много лет, такой-то политзаключённый выйдет из тюрьмы только в 2035 году». Неужели вы не понимаете, что тем самым миритесь с вечным деспотизмом одной семьи? Неужели до вас не доходит, что этим вы цементируете бездействие и безысходность и помогаете диктатуре?! Грузия освободится очень скоро, а вместе с ней будут освобождены и несправедливо заключённые люди. Так что выше нос и начинайте действовать», — пишет Саакашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





