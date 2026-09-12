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В Тбилиси иностранку задержали за мошенничество с поставками стройматериалов


12.09.2026   21:26


В Тбилиси иностранную гражданку задержали по обвинению в крупном мошенничестве. Как сообщает МВД Грузии, от действий злоумышленницы пострадал руководитель одной из местных компаний.

По данным следствия, обвиняемая обещала директору фирмы организовать импорт металлических композитных панелей из-за границы. Бизнесмен перевел на указанные ею счета около 28 тыс. лари, однако свои обязательства поставщица не выполнила.

Женщину задержали на основании постановления суда.

Расследование ведется по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии («мошенничество в крупном размере»). Задержанной грозит до 9 лет лишения свободы.


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