В Тбилиси иностранку задержали за мошенничество с поставками стройматериалов

12.09.2026 21:26





В Тбилиси иностранную гражданку задержали по обвинению в крупном мошенничестве. Как сообщает МВД Грузии, от действий злоумышленницы пострадал руководитель одной из местных компаний.



По данным следствия, обвиняемая обещала директору фирмы организовать импорт металлических композитных панелей из-за границы. Бизнесмен перевел на указанные ею счета около 28 тыс. лари, однако свои обязательства поставщица не выполнила.



Женщину задержали на основании постановления суда.



Расследование ведется по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии («мошенничество в крупном размере»). Задержанной грозит до 9 лет лишения свободы.





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