Полиция задержала ранее неоднократно судимого несовершеннолетнего

17.09.2026 11:34





Сотрудники Ахалцихского районного управления Департамента полиции Самцхе-Джавахети задержали по обвинению в краже ранее неоднократно судимого и в настоящее время условно осужденного несовершеннолетнего.



Об этом сообщает Министерство внутренних дел.



По данным ведомства, несовершеннолетний обвиняемый в Ахалцихе обокрал 9 автомобилей и салон красоты, а также незаконно завладел одним транспортным средством и скрылся с места происшествия.



«В результате проведённых оперативных мероприятий и следственных действий полиция по горячим следам задержала лицо, совершившее преступление, в качестве обвиняемого. В качестве вещественного доказательства изъят угнанный автомобиль.



Расследование проводится по части 3 статьи 177 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет», - говорится в информации.





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