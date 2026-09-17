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Полиция задержала ранее неоднократно судимого несовершеннолетнего
17.09.2026 11:34
Сотрудники Ахалцихского районного управления Департамента полиции Самцхе-Джавахети задержали по обвинению в краже ранее неоднократно судимого и в настоящее время условно осужденного несовершеннолетнего.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
По данным ведомства, несовершеннолетний обвиняемый в Ахалцихе обокрал 9 автомобилей и салон красоты, а также незаконно завладел одним транспортным средством и скрылся с места происшествия.
«В результате проведённых оперативных мероприятий и следственных действий полиция по горячим следам задержала лицо, совершившее преступление, в качестве обвиняемого. В качестве вещественного доказательства изъят угнанный автомобиль.
Расследование проводится по части 3 статьи 177 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет», - говорится в информации.
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