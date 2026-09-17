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В Грузии задержали пятерых человек с арсеналом оружия и иностранца с крупной партией наркотиков
17.09.2026 11:43
Сотрудники полиции Тбилиси, Шида-Картли, Самегрело — Земо-Сванети и Самцхе-Джавахети в ходе нескольких профилактических операций задержали пять человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.
При личных обысках, а также обысках автомобилей и домов обвиняемых полиция изъяла:
• 8 пистолетов различных моделей
• винтовку
• десятки боевых патронов
• магазины к оружию
Расследование ведётся по частям 3 и 4 статьи 236 УК Грузии. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.
Кроме того, в Тбилиси сотрудники полиции Ваке-Сабуртало задержали иностранного гражданина по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере и содействии их сбыту.
Во время обыска задержанного и последующих следственных мероприятий полиция обнаружила в разных местах 70 упаковок альфа-PVP, подготовленных, по версии следствия, к реализации.
Расследование этого дела ведётся по статьям 260 и 260-кварта УК Грузии. Предусмотренное наказание — до 20 лет или пожизненное лишение свободы.
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