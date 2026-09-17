В Грузии задержали пятерых человек с арсеналом оружия и иностранца с крупной партией наркотиков

17.09.2026 11:43





Сотрудники полиции Тбилиси, Шида-Картли, Самегрело — Земо-Сванети и Самцхе-Джавахети в ходе нескольких профилактических операций задержали пять человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.



При личных обысках, а также обысках автомобилей и домов обвиняемых полиция изъяла:



• 8 пистолетов различных моделей

• винтовку

• десятки боевых патронов

• магазины к оружию



Расследование ведётся по частям 3 и 4 статьи 236 УК Грузии. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.



Кроме того, в Тбилиси сотрудники полиции Ваке-Сабуртало задержали иностранного гражданина по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере и содействии их сбыту.



Во время обыска задержанного и последующих следственных мероприятий полиция обнаружила в разных местах 70 упаковок альфа-PVP, подготовленных, по версии следствия, к реализации.



Расследование этого дела ведётся по статьям 260 и 260-кварта УК Грузии. Предусмотренное наказание — до 20 лет или пожизненное лишение свободы.





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