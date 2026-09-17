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В Тбилиси мошенники сдавали в ломбарды телефоны из гипса


17.09.2026   11:39


Сотрудники полиции задержали одного человека по обвинению в неоднократном мошенничестве, покушении на мошенничество и изготовлении и использовании поддельных документов.

Мужчину задержали в одном из тбилисских ломбардов, когда он пытался заложить мобильный телефон с поддельным кодом. При проверке выяснилось, что вместо смартфона в коробке находился муляж телефона, изготовленный из гипса.

По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщником уже успел заложить в разных ломбардах шесть подобных муляжей, причинив компаниям значительный финансовый ущерб.

Полиция изъяла часть полученных мошенническим путем денег, муляжи телефонов и поддельные гарантийные документы. Второго участника схемы разыскивают.

Задержанному грозит до 9 лет лишения свободы.


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