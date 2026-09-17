|
|
|
В Тбилиси мошенники сдавали в ломбарды телефоны из гипса
17.09.2026 11:39
Сотрудники полиции задержали одного человека по обвинению в неоднократном мошенничестве, покушении на мошенничество и изготовлении и использовании поддельных документов.
Мужчину задержали в одном из тбилисских ломбардов, когда он пытался заложить мобильный телефон с поддельным кодом. При проверке выяснилось, что вместо смартфона в коробке находился муляж телефона, изготовленный из гипса.
По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщником уже успел заложить в разных ломбардах шесть подобных муляжей, причинив компаниям значительный финансовый ущерб.
Полиция изъяла часть полученных мошенническим путем денег, муляжи телефонов и поддельные гарантийные документы. Второго участника схемы разыскивают.
Задержанному грозит до 9 лет лишения свободы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна