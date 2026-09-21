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Полиция Шотландии разыскивает двух членов сборной Грузии по кёрлингу
21.09.2026 14:03
Полиция Шотландии разыскивает двух членов сборной Грузии по кёрлингу: 22-летнего Шалву Хачидзе и 33-летнего Каху Амбролава. Оба мужчины обвиняются в изнасиловании.
По сообщениям СМИ, они должны были предстать перед судом в Килмарноке, однако на заседание не явились. После этого суд выдал ордера на их арест.
По данным СМИ, дело связано с несколькими эпизодами, произошедшими в апреле 2024 года в Дамфрисе, где в тот период находилась сборная Грузии по кёрлингу для участия в отборочном турнире чемпионата Европы.
В чём обвиняют спортсменов?
Согласно материалам дела, Хачидзе и Амбролава обвиняют в нападении на женщину и сексуальном насилии в женской раздевалке ночного клуба. По версии обвинения, мужчины завели женщину в кабинку раздевалки и изнасиловали её, закрывая ей рот руками.
В деле также фигурируют эпизоды предполагаемой слежки за женщинами.
Как сообщает The Sun, мужчины следовали за женщинами в раздевалки и снимали их на мобильный телефон.
Другие эпизоды
◾️ Обоих мужчин также обвиняют в инциденте в одном из пабов Дамфриса. Согласно материалам дела, они вели себя агрессивно, конфликтовали с сотрудниками заведения и пытались вернуться после того, как их попросили уйти.
◾️ Кроме того, им вменяют преследование женщин. Речь идёт о случаях, когда мужчины следовали за женщинами по нескольким улицам Дамфриса.
Все перечисленные эпизоды произошли в апреле 2024 года.
В судебных документах в качестве адреса Шалвы Хачидзе и Кахи Амбролава указан Бакуриани в Боржомском районе Грузии.
Ранее оба мужчины были освобождены под залог с обязательством явиться в суд, однако на назначенное заседание не пришли. После этого суд распорядился выдать ордера на их арест.
Представитель полиции Шотландии подтвердил, что ордера выданы и полиция предпринимает необходимые меры по их розыску.
Сборная Грузии покинула турнир
▪️ Хачидзе и Амбролава являлись членами сборной Грузии по кёрлингу, которая находилась в Шотландии для участия в турнире. Впоследствии команда покинула соревнование.
▪️ Представитель World Curling подтвердил The Sun, что оба мужчины входили в состав сборной Грузии. В организации также заявили о готовности сотрудничать с правоохранительными органами при необходимости.
▪️ На данный момент местонахождение Шалвы Хачидзе и Кахи Амбролавы неизвестно.
При этом издания The Sun отмечает, что обвинения в отношении обоих мужчин ещё не были рассмотрены судом по существу, а их вина не установлена.
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