Полиция Шотландии разыскивает двух членов сборной Грузии по кёрлингу

21.09.2026 14:03





Полиция Шотландии разыскивает двух членов сборной Грузии по кёрлингу: 22-летнего Шалву Хачидзе и 33-летнего Каху Амбролава. Оба мужчины обвиняются в изнасиловании.



По сообщениям СМИ, они должны были предстать перед судом в Килмарноке, однако на заседание не явились. После этого суд выдал ордера на их арест.



По данным СМИ, дело связано с несколькими эпизодами, произошедшими в апреле 2024 года в Дамфрисе, где в тот период находилась сборная Грузии по кёрлингу для участия в отборочном турнире чемпионата Европы.



В чём обвиняют спортсменов?



Согласно материалам дела, Хачидзе и Амбролава обвиняют в нападении на женщину и сексуальном насилии в женской раздевалке ночного клуба. По версии обвинения, мужчины завели женщину в кабинку раздевалки и изнасиловали её, закрывая ей рот руками.



В деле также фигурируют эпизоды предполагаемой слежки за женщинами.



Как сообщает The Sun, мужчины следовали за женщинами в раздевалки и снимали их на мобильный телефон.



Другие эпизоды



◾️ Обоих мужчин также обвиняют в инциденте в одном из пабов Дамфриса. Согласно материалам дела, они вели себя агрессивно, конфликтовали с сотрудниками заведения и пытались вернуться после того, как их попросили уйти.

◾️ Кроме того, им вменяют преследование женщин. Речь идёт о случаях, когда мужчины следовали за женщинами по нескольким улицам Дамфриса.



Все перечисленные эпизоды произошли в апреле 2024 года.





В судебных документах в качестве адреса Шалвы Хачидзе и Кахи Амбролава указан Бакуриани в Боржомском районе Грузии.



Ранее оба мужчины были освобождены под залог с обязательством явиться в суд, однако на назначенное заседание не пришли. После этого суд распорядился выдать ордера на их арест.



Представитель полиции Шотландии подтвердил, что ордера выданы и полиция предпринимает необходимые меры по их розыску.



Сборная Грузии покинула турнир



▪️ Хачидзе и Амбролава являлись членами сборной Грузии по кёрлингу, которая находилась в Шотландии для участия в турнире. Впоследствии команда покинула соревнование.

▪️ Представитель World Curling подтвердил The Sun, что оба мужчины входили в состав сборной Грузии. В организации также заявили о готовности сотрудничать с правоохранительными органами при необходимости.

▪️ На данный момент местонахождение Шалвы Хачидзе и Кахи Амбролавы неизвестно.



При этом издания The Sun отмечает, что обвинения в отношении обоих мужчин ещё не были рассмотрены судом по существу, а их вина не установлена.





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