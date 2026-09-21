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В Батуми задержали иностранца с особо крупной партией метадона


21.09.2026   19:56


Сотрудники Департамента полиции Аджарии задержали иностранного гражданина по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, а также содействии их сбыту.

По данным МВД, во время следственных мероприятий в Батуми полиция провела личный обыск задержанного и обыск его квартиры.

В результате правоохранители изъяли особо крупную партию метадона, подготовленного, по версии следствия, к реализации.

Также обнаружены и изъяты материалы для фасовки наркотических средств.

Расследование ведётся по статьям 260 и 260-кварта УК Грузии. Предусмотренное наказание — до 20 лет или пожизненное лишение свободы.


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