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В Батуми задержали иностранца с особо крупной партией метадона
21.09.2026 19:56
Сотрудники Департамента полиции Аджарии задержали иностранного гражданина по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, а также содействии их сбыту.
По данным МВД, во время следственных мероприятий в Батуми полиция провела личный обыск задержанного и обыск его квартиры.
В результате правоохранители изъяли особо крупную партию метадона, подготовленного, по версии следствия, к реализации.
Также обнаружены и изъяты материалы для фасовки наркотических средств.
Расследование ведётся по статьям 260 и 260-кварта УК Грузии. Предусмотренное наказание — до 20 лет или пожизненное лишение свободы.
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