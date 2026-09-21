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В Терджоле выявили нелегальное производство сыра


21.09.2026   19:22


В Терджоле инспекторы Национального агентства продовольствия выявили сырное производство, которое работало без обязательного государственного признания и регистрации в Реестре экономической деятельности.

В ходе проверки специалисты также обнаружили критические и некритические нарушения. Производственный процесс на объекте был приостановлен, а предпринимателя оштрафовали.

Решение о приостановке производства действует до устранения выявленных нарушений, получения необходимого признания и регистрации предприятия.

Национальное агентство продовольствия продолжает проверки пищевых производств по всей стране и требует от операторов рынка соблюдать установленные законодательством нормы.


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