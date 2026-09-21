|
|
|
В съемной квартире в Тбилиси обнаружены тела двух иностранцев
21.09.2026 21:05
В Тбилиси в съемной квартире обнаружены тела двух человек. По существующей информации, один из них является гражданином Франции, а второй - гражданином России.
Тела были доставлены на экспертизу. Следов повреждений на них не отмечалось.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, расследование ведется по статье 115 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна