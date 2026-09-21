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В съемной квартире в Тбилиси обнаружены тела двух иностранцев


21.09.2026   21:05


В Тбилиси в съемной квартире обнаружены тела двух человек. По существующей информации, один из них является гражданином Франции, а второй - гражданином России.

Тела были доставлены на экспертизу. Следов повреждений на них не отмечалось.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, расследование ведется по статье 115 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства).


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