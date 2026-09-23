|
|
|
Прокуратура Грузии ведет дело о мошенничестве на 1 млн лари
23.09.2026 20:43
Обвинение в мошенничестве более чем на 1 млн лари предъявлено в Грузии гражданину иностранного государства.
По версии прокуратуры, он обманул другого иностранного гражданина — получил крупную предоплату за товар и скрылся.
Обвиняемый руководил одной из коммерческих организаций. Его гражданство и название компании прокуратура не указывает.
По данным следствия, мужчина договорился с другим иностранным гражданином о поставке 2 тысяч тонн технического карбоната. В качестве первого платежа покупатель перечислил компании 1 024 900 лари (около $395 тыс.). Обещанные 2 тысячи тонн сырья покупателю поставлены не были, а деньги директор компании перевел на свой личный счет и перестал выходить на связь.
Обвинение предъявлено заочно, в случае признания виновным фигуранту дела грозит от шести до девяти лет лишения свободы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна