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Прокуратура Грузии ведет дело о мошенничестве на 1 млн лари


23.09.2026   20:43


Обвинение в мошенничестве более чем на 1 млн лари предъявлено в Грузии гражданину иностранного государства.

По версии прокуратуры, он обманул другого иностранного гражданина — получил крупную предоплату за товар и скрылся.

Обвиняемый руководил одной из коммерческих организаций. Его гражданство и название компании прокуратура не указывает.

По данным следствия, мужчина договорился с другим иностранным гражданином о поставке 2 тысяч тонн технического карбоната. В качестве первого платежа покупатель перечислил компании 1 024 900 лари (около $395 тыс.). Обещанные 2 тысячи тонн сырья покупателю поставлены не были, а деньги директор компании перевел на свой личный счет и перестал выходить на связь.

Обвинение предъявлено заочно, в случае признания виновным фигуранту дела грозит от шести до девяти лет лишения свободы.


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