Прокуратура Грузии ведет дело о мошенничестве на 1 млн лари

23.09.2026 20:43





Обвинение в мошенничестве более чем на 1 млн лари предъявлено в Грузии гражданину иностранного государства.



По версии прокуратуры, он обманул другого иностранного гражданина — получил крупную предоплату за товар и скрылся.



Обвиняемый руководил одной из коммерческих организаций. Его гражданство и название компании прокуратура не указывает.



По данным следствия, мужчина договорился с другим иностранным гражданином о поставке 2 тысяч тонн технического карбоната. В качестве первого платежа покупатель перечислил компании 1 024 900 лари (около $395 тыс.). Обещанные 2 тысячи тонн сырья покупателю поставлены не были, а деньги директор компании перевел на свой личный счет и перестал выходить на связь.



Обвинение предъявлено заочно, в случае признания виновным фигуранту дела грозит от шести до девяти лет лишения свободы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





